Data: The final value of the US S&P Global Services PMI in September was 54.2, better than expected

PANews reported on October 3 that according to Jinshi data, the final value of the S&P Global Services PMI in the United States in September was 54.2, better than the market expectation of 53.9 and higher than the previous value of 53.9.