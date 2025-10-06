Data: Linea mainnet has bridged over 1.15 million ETH

PANews reported on October 6 that Dune data showed that as of now, the Linea mainnet has bridged and transferred over 1.158 million ETH, the number of transactions has exceeded 1.306 million, and the number of interactive addresses is approximately 594,000.
