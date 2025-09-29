Crypto Finds Its Feet: BTC, ETH Rebound With Whale Buying Stabilizing the Market Di: Blockhead 2025/09/29 18:33 Condividi

Key Takeaways Bitcoin recovered above $112,000, supported by whale buying after a $1.5 billion leveraged wipeout.

Market mood remains fragile ahead of the September 30 U.S. government shutdown deadline.

Crypto ETF flows were net negative all of the previous week, limiting conviction behind the rebound.

BTC resistance: $115,000–$118,000; supports: $108,000–$106,000, secondary $104,000.

Fed’s dovish tilt is medium-term supportive, but Powell’s bubble warning and shutdown risk weigh on short-term sentiment.