Crypto Finds Its Feet: BTC, ETH Rebound With Whale Buying Stabilizing the Market

Key Takeaways
- Bitcoin recovered above $112,000, supported by whale buying after a $1.5 billion leveraged wipeout.
- Market mood remains fragile ahead of the September 30 U.S. government shutdown deadline.
- Crypto ETF flows were net negative all of the previous week, limiting conviction behind the rebound.
- BTC resistance: $115,000–$118,000; supports: $108,000–$106,000, secondary $104,000.
- Fed’s dovish tilt is medium-term supportive, but Powell’s bubble warning and shutdown risk weigh on short-term sentiment.
