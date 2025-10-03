Coinbase Partners With Samsung Di: CoinPedia 2025/10/03 21:29 Condividi

The post Coinbase Partners With Samsung appeared first on Coinpedia Fintech News Coinbase has partnered with Samsung to integrate crypto trading directly into the Samsung Wallet app for over 75 million Galaxy device users in the U.S. This collaboration allows users to buy, sell, and stake cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum without switching apps. Samsung Wallet also offers a free 3-month Coinbase One membership with perks like zero trading fees and boosted rewards. The partnership aims to simplify crypto access and boost adoption with security and convenience built-in.