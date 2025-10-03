Coinbase partners with Samsung to bring crypto services to over 75 million US Galaxy users

PANews reported on October 3rd that cryptocurrency exchange Coinbase announced a partnership with Samsung to bring crypto services to tens of millions of Samsung Galaxy smartphone users. Effective immediately, over 75 million US Samsung Galaxy users will have exclusive access to Coinbase One membership services through the Samsung Wallet app.
