Coinbase Adds Syndicate (SYND) to Listing Roadmap Di: PANews 2025/09/30 20:46

PANews reported on September 30th that Coinbase Markets announced the inclusion of Syndicate (SYND) on its asset listing roadmap and disclosed its Base Network contract address. Officials stated that the trading launch is contingent on market making support and technical infrastructure being in place, and further notification will be provided once these conditions are met.