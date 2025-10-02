CME plans to offer 24/7 trading for its cryptocurrency futures Di: PANews 2025/10/02 22:09 Condividi

PANews reported on October 2 that according to Bloomberg reporter Walter, the Chicago Mercantile Exchange (CME) plans to provide 24/7 trading services for its cryptocurrency futures products. The move marks a further move by the traditional financial giant, CME, toward a trading model aligned with crypto-native markets. Currently, CME's crypto futures trading is interrupted on weekends. Moving to 24/7 trading will eliminate the price "gap" risk faced by traders and enable CME to better compete with crypto-native derivatives exchanges that offer 24/7 trading.