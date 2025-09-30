Cathie Wood: “Bitcoin è la Criptovaluta Pura” Di: Bitcoinist 2025/09/30 21:30 Condividi

Cathie Wood, CEO di ARK Invest, si è costruita la reputazione di una delle più convinte sostenitrici del settore crypto. Nelle sue recenti dichiarazioni, ha chiarito che, pur riconoscendo il valore dell’ecosistema Ethereum, la sua convinzione più forte resta rivolta a Bitcoin. Una posizione che non si limita agli ultimi commenti, ma che rappresenta un filo conduttore coerente delle sue analisi negli anni. Bitcoin è la criptovaluta pura Intervenendo al podcast The Master Investor, condotto da Wilfred Frost su YouTube, Cathie Wood ha ribadito la sua convinzione che Bitcoin sia la criptovaluta pura, definendolo come il sistema monetario globale basato su regole quantitative. Ha sottolineato come la blockchain di livello 1 di Bitcoin non sia mai stata hackerata, un elemento che la distingue da tutte le altre reti. Al contrario, ha espresso preoccupazione per Ethereum, osservando che potrebbe perdere la sua posizione dominante man mano che le soluzioni Layer-2 attirano maggiore attività e quote di commissioni. Nonostante la sua preferenza per Bitcoin, Wood ha mostrato un atteggiamento più morbido nei confronti di Ethereum, riconoscendone l’importanza nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) e il ruolo significativo che ricopre nell’ecosistema. Tuttavia, ha anche sottolineato che questa centralità potrebbe essere ridimensionata dalla concorrenza con altre reti Layer-2 come Base di Coinbase. Dichiarazioni precedenti e opinioni sugli asset crypto Di recente, Cathie Wood ha elogiato la transizione di Ethereum verso le tecniche di scaling basate sulle zero-knowledge proof (ZK), pur ammettendo di non comprenderne tutti i dettagli tecnici. “Non posso dire di capire tutti i particolari, ma la Ethereum Foundation sembra proporre le mosse giuste per scalabilità e privacy”, ha affermato su X. La CEO di ARK Invest ha inoltre segnalato nuovi protocolli e piattaforme di derivati on-chain come Uniswap tra quelle da tenere d’occhio. Ha paragonato Hyperliquid ai primi giorni di Solana, sottolineandone il promettente potenziale. Nonostante ciò, ha sempre chiarito che non ripone fiducia nella maggior parte dei token oggi presenti sul mercato. La sua convinzione si concentra su pochi asset che, a suo avviso, domineranno nel lungo termine. Ha riconosciuto anche l’importanza delle stablecoin, pur precisando che non vanno considerate alla stessa stregua delle criptovalute leader. Le mosse di ARK Invest e la previsione da 1,5 milioni di dollari Attraverso l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), la società detiene 43.799 BTC per un valore di circa 4,91 miliardi di dollari. Cathie Wood ha più volte fatto previsioni molto ambiziose sul futuro di Bitcoin. Già lo scorso maggio ha confermato la sua convinzione che BTC potrebbe arrivare a valere fino a 1,5 milioni di dollari entro il 2030. ARK Invest mantiene inoltre esposizione a Ethereum, con partecipazioni legate anche a Bitmine Immersion, che di recente è diventata la più grande azienda con tesoreria in ETH dopo una massiccia campagna di acquisti.