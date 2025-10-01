BNB Chain announced that it has officially adopted a minimum gas price of 0.05 Gwei, reducing the cost of a single transaction to approximately $0.005. Di: PANews 2025/10/01 23:49 Condividi

PANews reported on October 1st that all validators and builders on the BNB Smart Chain (BSC) have now adopted a new minimum gas price of 0.05 Gwei, according to the official BNB Chain X platform. The network is fully prepared to process transactions at this rate. BNB Chain stated that this translates to a cost of approximately $0.005 per transaction.