Bloomberg analysts: Anti-fiat currency devaluation transactions are prevalent, and BlackRock IBIT and gold ETF trading volume yesterday ranked among the top ten

PANews reported on October 3rd that Eric Balchunas, senior ETF analyst at Bloomberg, noted that BlackRock's Spot Bitcoin ETF (IBIT) and SPDR Gold ETF (GLD) both ranked among the top 10 ETFs in terms of trading volume on Thursday (October 2nd), calling this a "rare phenomenon." Balchunas believes this indicates that investors are actively flocking to "hard assets" that can resist the devaluation of fiat currencies.
Data showed that GLD's trading volume yesterday was US$4.88 billion, ranking fourth; IBIT's trading volume was US$3.21 billion, ranking seventh.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.