Bloomberg analysts: Anti-fiat currency devaluation transactions are prevalent, and BlackRock IBIT and gold ETF trading volume yesterday ranked among the top ten

PANews reported on October 3rd that Eric Balchunas, senior ETF analyst at Bloomberg, noted that BlackRock's Spot Bitcoin ETF (IBIT) and SPDR Gold ETF (GLD) both ranked among the top 10 ETFs in terms of trading volume on Thursday (October 2nd), calling this a "rare phenomenon." Balchunas believes this indicates that investors are actively flocking to "hard assets" that can resist the devaluation of fiat currencies. Data showed that GLD's trading volume yesterday was US$4.88 billion, ranking fourth; IBIT's trading volume was US$3.21 billion, ranking seventh.