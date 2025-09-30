Bloomberg Analyst: The tokenization of stock assets is similar to the ETFization of crypto assets Di: PANews 2025/09/30 23:45 Condividi

PANews reported on September 30 that Eric Balchunas, a senior ETF analyst at Bloomberg, said that allowing crypto-native users to purchase traditional assets in the form of preferred "tokens" is similar to ETFs allowing ordinary investors to purchase crypto assets in a familiar form; but the traditional market has a larger amount of funds, and tokenized stocks have limited impact on ETF market share.