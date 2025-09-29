Bitlayer will close the BTR airdrop collection at 18:00 on September 30 Di: PANews 2025/09/29 16:04 Condividi

PANews reported on September 29th that Bitlayer Labs announced that its BTR token airdrop will officially end at 6:00 PM (Beijing Time) on September 30, 2025. Users must claim their BTR tokens before the deadline. Officials cautioned that BTR tokens not claimed within the specified timeframe will not be recovered.