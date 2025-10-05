Bitcoin Sets New Records, Sparking Speculation on Altcoin Surge Di: Coinstats 2025/10/05 15:58 Condividi

Bitcoin reached a record high of $125,700 on October 5th. Analysts suggest an upcoming surge in altcoins by 2025.