Bitcoin mining krijgt impuls door DL Holdings en Bitmain

DL Holdings investeert samen met Bitmain HK$320 miljoen (USD $41 miljoen)om de wereldwijde Bitcoin mining capaciteit te vergroten. De samenwerking onderstreept de institutionele rol in digitale activa en toont de groeiende invloed van Hongkong in de cryptomarkt. DL Holdings investeert in groei van Bitcoin mining DL Holdings Group Limited, een beursgenoteerd investeringsbedrijf, kondigde een forse investering aan in de infrastructuur van Bitcoin mining. De inbreng van HK$320 miljoen is bedoeld om miningcapaciteit aanzienlijk uit te breiden en een concurrentievoordeel te behalen in de wereldwijde hashrate. Hiermee zet het bedrijf een duidelijke stap richting diversificatie van zijn inkomsten, die tot nu toe vooral uit traditionele vermogensbeheeractiviteiten kwamen. DL Holdings (https://t.co/F2PHhSpjmj) invests HK$320M+ with BITMAIN, buying 2,995 Antminer S21 miners ~2.1 EH/s combined hashrate Target: HK’s #1 Bitcoin hashrate stock Inclusive mining + tokenization potential#DLHoldings #Bitcoin #BITMAIN #Hashrate #Crypto pic.twitter.com/joerx2aiPv — DL Holdings (@dl_holding16552) September 29, 2025 Bitmain levert technologie voor hogere hashrate De samenwerking met Bitmain is cruciaal, omdat dit bedrijf wereldwijd bekendstaat als producent van hoogwaardige ASIC-mininghardware. Met de nieuwste generatie energie-efficiënte miners vergroot DL Holdings zijn slagkracht. Ook duurzaamheid en energie-efficiëntie worden steeds belangrijker in de mining-industrie. Strategisch belang voor het wereldwijde Bitcoin-netwerk Een hogere hashrate betekent meer rekenkracht die wordt ingezet om het Bitcoin-netwerk te beveiligen. Voor DL Holdings draait het niet alleen om winstgevendheid. Het bedrijf wil ook bijdragen aan de stabiliteit en veiligheid van het netwerk. Dit sluit aan bij de bredere trend waarin institutionele investeerders een steeds grotere rol spelen in de fundamenten van de cryptomarkt, niet alleen in de handel. Hongkong en China versterken hun mining invloed De investering benadrukt ook de groeiende rol van Hongkong en China in de wereldwijde cryptosector. Met de bundeling van kapitaal en technologie verstevigt de regio haar rol als centrum voor mining en digitale infrastructuur. Daarmee vergroot Azië zijn invloed op de mondiale ontwikkeling van Bitcoin mining en het bredere ecosysteem van digitale activa. NEW: Hong Kong-listed DL Holdings Group enters Bitcoin mining with a $21.85M convertible bond deal, partnering with Fortune Peak to acquire over 2,200 ASIC miners, targeting 200 BTC annually and a Bitcoin reserve of over 4,000 BTC within two years. pic.twitter.com/ui9KaGMlP3 — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 18, 2025 Nieuwe fase voor institutionele Bitcoin mining De samenwerking tussen DL Holdings en Bitmain laat zien dat institutionele investeerders steeds actiever worden in de basis van het Bitcoin-ecosysteem. Door grootschalige miningprojecten te financieren en uit te voeren, creëren ze een stevig fundament dat de verdere groei van de cryptomarkt ondersteunt. Aziatische kracht in de wereldwijde miningmarkt Met deze investering zet DL Holdings een strategische stap vooruit. Dit levert financiële voordelen op en vergroot de invloed van Azië op de wereldwijde miningmarkt. Het project luidt een nieuwe fase in waarin financiële spelers en technologiebedrijven samen de koers van Bitcoin mining bepalen. 