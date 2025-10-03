Bitcoin koers stijgt na $5 mrd ETF instroom terwijl Vanguard beleid herziet

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers staat momenteel rond $4.483. Spot Bitcoin ETFs haalden op één dag meer dan $5 miljard handelsvolume, een nieuwe mijlpaal voor deze nog jonge beleggingsproducten. Op dezelfde dag stroomde er $676 miljoen aan nieuw kapitaal in. BlackRock en Fidelity waren daarbij de grootste partijen. BlackRock voegde $405 miljoen toe via zijn iShares Bitcoin Trust, terwijl Fidelity ruim 1.500 Bitcoin kocht ter waarde van ongeveer $179 miljoen. Kan de Bitcoin koers hierdoor in de komende weken verder doorstoten? Bitcoin koers ondersteund door grote instroom Het handelsvolume van Bitcoin overschreed begin oktober de grens van $50 miljard wereldwijd. Een belangrijk deel daarvan kwam via de grote spot ETFs in de Verenigde Staten. Sinds hun introductie in januari 2024 stroomde er al meer dan $58 miljard netto in deze producten. BlackRock's IBIT is inmiddels veruit de grootste speler. Het fonds beheert ongeveer 773.000 Bitcoin, met een geschatte waarde van $93 miljard. Daarmee heeft het bedrijf bijna 4% van alle bestaande Bitcoin in beheer. Het totale vermogen onder beheer van de spot ETFs ligt inmiddels rond $156 miljard, goed voor bijna 7% van de totale marktwaarde van Bitcoin. BlackRock's Bitcoin ETF now holds 773,000 Bitcoin worth $93 BILLION CC: @thomas_fahrer pic.twitter.com/yJeMeRkEaR — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 2, 2025 Vanguard koers verandering in strategie Naast BlackRock en Fidelity kwam er opvallend nieuws van Vanguard, de tweede grootste vermogensbeheerder ter wereld met $11.000 miljard onder beheer. Het bedrijf verwijderde een eerder gepubliceerde blog waarin Bitcoin nog werd omschreven als een activaklasse zonder economische waarde. Onder leiding van de nieuwe CEO Salim Ramji, die eerder bij BlackRock werkte, bekijkt Vanguard of het zijn 50 miljoen klanten toegang gaat geven tot Bitcoin en Ethereum ETFs. Het bedrijf heeft nog niets bevestigd, maar een woordvoerder zei dat Vanguard zijn aanbod regelmatig tegen het licht houdt en kijkt naar zowel regelgeving als klantvoorkeuren. De mogelijke koerswijziging is opvallend omdat Vanguard via zijn fondsen indirect al aanzienlijke blootstelling heeft aan bedrijven die actief zijn in de cryptosector, vooral via indices zoals de Nasdaq 100. Mocht slechts 1% van de klanten daadwerkelijk instappen, dan zouden dat 500.000 nieuwe beleggers zijn die toegang krijgen tot de ETF-markt voor Bitcoin. In the blink of an eye, 50 million Vanguard customers could soon be able to invest in Bitcoin ETFs for the first time#Cryptohttps://t.co/DLQEQMJg0t — Cryptonews.com (@cryptonews) October 1, 2025 BlackRock breidt aanbod verder uit Terwijl Vanguard nog twijfelt, blijft BlackRock nieuwe producten ontwikkelen. Het bedrijf diende een aanvraag in voor een Bitcoin Premium Income ETF. Dit fonds gebruikt een zogenoemde covered call strategie, waarbij opties op de Bitcoin holdings worden geschreven om extra inkomsten te genereren. Volgens analisten zou dit product een logisch vervolg zijn op de huidige IBIT, die inmiddels $87 miljard groot is. BlackRock verdient met zijn Bitcoin en Ethereum ETFs samen meer dan $260 miljoen per jaar, waarvan $218 miljoen uit Bitcoin-producten en $42 miljoen uit Ethereum-producten. Het totale vermogen in digitale activa dat BlackRock in bewaring heeft, overschrijdt inmiddels $101 miljard. Alleen al in het tweede kwartaal meldde het bedrijf $14,1 miljard aan nieuwe instroom in deze categorie. Daarmee behoren digitale activa tot de snelst groeiende productlijnen van BlackRock, ook al maken ze slechts ongeveer 1% van het totale beheerde vermogen uit. BlackRock registered the name iShares Bitcoin Premium ETF, filing coming soon. This is a covered call bitcoin strategy in order to give btc some yield. This will be a ’33 Act spot product, sequel to the $87b $IBIT. pic.twitter.com/IR7hJ59m6q — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 25, 2025 Technische analyse wijst op mogelijke stijging De Bitcoin koers liet de afgelopen periode een stijging zien van 2,34% in de laatste 24 uur, 14,28% over de afgelopen week en 4,08% in de afgelopen maand. De koers ligt daarmee nog altijd onder de all-time high van $4.953. Sinds 2023 is een patroon zichtbaar van consolidatiefases gevolgd door duidelijke uitbraken omhoog. Analisten zien dat dit patroon opnieuw zichtbaar is. De stijging van $70.000 naar boven $120.000 in eerdere fases gaf destijds een winst van ongeveer 71%. Die percentages zijn inmiddels lager, maar de structuur van opeenvolgende consolidaties en uitbraken blijft herkenbaar. #BTC Bitcoin is on the cusp of entering Price Discovery Uptrend 3$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/EzTQzDY1M7 — Rekt Capital (@rektcapital) October 2, 2025 Vooruitblik op de komende maanden De ontwikkelingen in oktober bevestigen de rol van institutionele partijen als belangrijkste motor achter de Bitcoin koers. Spot ETFs brengen nieuwe stromen kapitaal en zorgen voor een groeiende mate van financiële integratie. BlackRock verstevigde zijn leidende positie met nieuwe producten en steeds grotere instroom. Vanguard liet voor het eerst tekenen zien van een koerswijziging, wat de toegang voor miljoenen beleggers zou kunnen verbreden. Technisch gezien beweegt Bitcoin nog steeds in een trend waarin consolidatie en nieuwe uitbraken elkaar afwisselen. Met de huidige prijsbewegingen rond $4.483 en een all-time high bij $4.953 blijft er ruimte voor nieuwe stappen omhoog.

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers stijgt na $5 mrd ETF instroom terwijl Vanguard beleid herziet is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 