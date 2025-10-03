Bitcoin koers nadert $120.000 terwijl shutdown en macrodata een grote rol spelen

ExchangeDEX+
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin (BTC) staat begin oktober 2025 op het punt om de grens van $120.000 te doorbreken. De combinatie van een Amerikaanse overheidsshutdown, zwakke macrodata en een sterke instroom in Bitcoin ETF’s zorgt voor nieuw momentum in de zogeheten Uptober-rally. In dit artikel zetten we data, nieuws en ontwikkelingen op een rij. Waar komt de stijging van de bitcoin koers vandaan? Bitcoin koers dicht bij all-time high De koers van Bitcoin noteert vandaag $119.740, slechts 3,7 procent onder het all-time high van $124.400 dat op 13 augustus werd bereikt. Daarmee is BTC na 49 dagen alweer terug op niveaus die bijna het record evenaren. De totale marktkapitalisatie bedraagt $2,39 biljoen. Voor één dollar koop je op dit moment 835 satoshi’s, de kleinste rekeneenheid van Bitcoin. Inmiddels is 94,9 procent van de totale voorraad uitgegeven. Bedrijven houden ruim 2,28 miljoen BTC in hun reserves, goed voor een waarde van $273,7 miljard. Hieronder zie je het koersverloop van BTC in de afgelopen 30 dagen. Je ziet duidelijk de kleine dip van vorige week. De huidige stijging is ook goed te zien: Bitcoin koers volgens TradingView Shutdown zet traditionele markten onder druk De Amerikaanse overheid viel deze week officieel in shutdown, nadat het Congres er niet in slaagde om een akkoord te bereiken over de begroting. Op aandelenmarkten heerst daardoor onzekerheid, terwijl alternatieve activa zoals Bitcoin profiteren. In de aanloop naar de shutdown corrigeerde Bitcoin kortstondig naar $113.000, maar het sentiment draaide snel bij. Beleggers zoeken naar kapitaalbescherming buiten de traditionele markten en zien BTC opnieuw als digitaal alternatief voor goud of staatsobligaties. Macrodata versterken momentum Ook economische cijfers uit de Verenigde Staten werken Bitcoin in de kaart. Het laatste banenrapport viel zwakker uit dan verwacht, wat de kans vergroot dat de Federal Reserve sneller met renteverlagingen komt. Lagere rentes zorgen doorgaans voor meer kapitaal in risicovolle activa. Analisten bij BitcoinMagazine.nl wijzen erop dat dit scenario Bitcoin in combinatie met de ETF-instroom zelfs kan katapulteren naar koersdoelen boven de $200.000. Daarnaast speelt het seizoenseffect van “Uptober” een rol. Oktober staat in de cryptowereld bekend om bovengemiddelde rendementen, doordat beleggers richting het einde van het jaar extra kapitaal inzetten. Dat is vooral een meme, maar soms komen memes ook uit. Het draait onder andere op sentiment. En het sentiment lijkt gunstig. ETF’s kopen meer dan miners produceren Een belangrijke motor achter de rally is de enorme vraag vanuit Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Zij kopen momenteel zes keer meer BTC op dan er door miners dagelijks wordt geproduceerd. Deze structurele schaarste vergroot de kans op een doorbraak richting nieuwe records. Volgens marktanalisten vormt $120.000 de eerstvolgende horde. Een overtuigende doorbraak en bevestiging van dit niveau als steun zou de weg openen naar $135.000 of hoger. Technisch beeld: spanning rond $120.000 Technische analisten waarschuwen dat de markt tekenen van uitputting vertoont na de recente volatiliteit. Rond $112.000 werden flinke liquidaties zichtbaar, wat erop duidt dat een zijwaartse fase mogelijk is. Toch zien verschillende experts de huidige consolidatie als gezonde voorbereiding op een nieuwe uitbraak. De komende dagen, met afsluitingen van maand en kwartaal, zullen cruciaal zijn om te bepalen of Bitcoin de weerstand rond $120.000 definitief achter zich kan laten. Vooruitblik op de bitcoin koers Bitcoin bevindt zich opnieuw op een kantelpunt. De shutdown en macro-economische signalen zorgen voor instabiliteit in traditionele markten, terwijl digitale valuta profiteren van de toegenomen vraag. Als Bitcoin boven $120.000 weet te sluiten, is de kans groot dat er een nieuwe fase van prijsontdekking begint. In het andere geval blijft een periode van consolidatie of een correctie naar lagere steunzones waarschijnlijk. 2025 belooft een mooi einde te krijgen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. 