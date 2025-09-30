Bitcoin ETFs saw a net inflow of 3,156 BTC today, while Ethereum ETFs saw a net inflow of 100,323 ETH.

PANews reported on September 30th that Lookonchain statistics show that 10 Bitcoin ETFs saw a net inflow of 3,156 BTC (approximately $357 million) today. Fidelity subscribed to 2,616 BTC, increasing its holdings to 203,315 BTC (approximately $22.97 billion). Meanwhile, nine Ethereum ETFs saw a net inflow of 100,323 ETH (approximately $415 million). Fidelity subscribed to 48,410 ETH, increasing its holdings to 763,730 ETH (approximately $3.16 billion).
