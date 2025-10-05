Bitcoin Breaks All-Time High Milestones With Unyielding Surge Di: Coinstats 2025/10/05 12:59 Condividi

Bitcoin achieved a new all-time high at 124,900 dollars. This milestone is significant for both ETF and BTC treasury companies. Continue Reading:Bitcoin Breaks All-Time High Milestones With Unyielding Surge The post Bitcoin Breaks All-Time High Milestones With Unyielding Surge appeared first on COINTURK NEWS.