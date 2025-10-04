The post Bitcoin and Ethereum ETFs See 5th Day of Strong Inflows appeared first on Coinpedia Fintech News
On October 3, Bitcoin spot ETFs attracted $985 million in net inflows, marking five straight days of gains. Ethereum spot ETFs also continued their upward trend, adding $234 million over the same period. This sustained inflow demonstrates rising investor confidence and growing demand for exposure to major cryptocurrencies through ETFs. The five-day streak highlights the strengthening momentum in the crypto market, signaling that both Bitcoin and Ethereum remain key favorites for investors seeking reliable crypto investment opportunities.
