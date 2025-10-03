Big Banks Bet on Ripple’s XRP and RLUSD While Visa Tests Stablecoin Integration—Who Wins the $200B Market? Di: Coinstats 2025/10/03 21:50 Condividi

Visa is modernizing the decades-old infrastructure of cross-border payments with a pilot that integrates stablecoins into its Visa Direct platform. Visa is modernizing the decades-old infrastructure of cross-border payments with a pilot that integrates stablecoins into its Visa Direct platform.