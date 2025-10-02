Best Crypto to Buy Now: Little Pepe Layer 2 Hype Meets Pepeto Real Utility Di: Coinstats 2025/10/02 23:45 Condividi

Which meme coins are taking the lead as the 2025 bull market begins? ? Little Pepe has picked up early momentum with its EVM Layer 2 and pending listings, but Pepeto (PEPETO) looks like the stronger pick. With a presale price of just $0.000000156, audited contracts, zero fee trading, and a working cross chain bridge,