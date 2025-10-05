BBVA Joins Blockchain Drive With SWIFT to Reshape Real-Time Global Payments Di: BitcoinEthereumNews 2025/10/05 12:33 Condividi

BBVA is embracing blockchain-powered global payments with bold support for SWIFT’s real-time settlement network, citing speed, transparency, stablecoins, and tokenized asset capabilities. BBVA Joins Over 30 Banks in SWIFT’s Blockchain Bet on Real-Time Global Payments Global banks are intensifying their efforts to modernize cross-border payments, and blockchain is rapidly becoming a key component in this […] Source: https://news.bitcoin.com/bbva-joins-blockchain-drive-with-swift-to-reshape-real-time-global-payments/