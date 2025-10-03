Banking Apps Already Exist — So Why Do We Need Digital Wallets? Di: Medium 2025/10/03 20:16 Condividi

Banking apps manage your money. Digital wallets give you control — Here’s why that matters. ABC's of Crypto · Just now 5 min readJust now -- Share Press enter or click to view image in full size Photo by SumUp on Unsplash You already have a Chase app. You’ve got Venmo. Your bank does everything digitally now. So, why is everyone talking about “digital wallets” as if they’re revolutionary? I often buy crypto late at night, especially on weekends. Last weekend, after reading about Tesla’s share price surge, I opened my trading app, only to realise the stock market was closed for the weekend. I had forgotten that stocks don’t trade over weekends. Even when the market reopened on Monday, I’d likely pay more and a commission fee. That’s when the penny dropped! Banking apps and digital wallets might look similar on your phone screen, but they’re built for completely different worlds. Why Financial Experts Think This Changes Everything