Banking apps manage your money. Digital wallets give you control — Here’s why that matters.
Press enter or click to view image in full size
Photo by SumUp on Unsplash
You already have a Chase app. You’ve got Venmo.
Your bank does everything digitally now.
So, why is everyone talking about “digital wallets” as if they’re revolutionary?
I often buy crypto late at night, especially on weekends.
Last weekend, after reading about Tesla’s share price surge, I opened my trading app, only to realise the stock market was closed for the weekend.
I had forgotten that stocks don’t trade over weekends. Even when the market reopened on Monday, I’d likely pay more and a commission fee.
That’s when the penny dropped! Banking apps and digital wallets might look similar on your phone screen, but they’re built for completely different worlds.
Why Financial Experts Think This Changes Everything
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.