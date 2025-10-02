Avalanche chain DEX transaction volume reached $17.4 billion in September, a three-year high Di: PANews 2025/10/02 00:03 Condividi

PANews reported on October 1st that the Avalanche chain's decentralized exchange (DEX) trading volume reached $17.4 billion in September, according to the official Avalanche X platform. Officials stated that this monthly trading volume figure is the highest level in nearly three years.