Asia-Pacific is snelst groeiende regio voor stablecoins met $24 biljoen transactievolume

Circle heeft de Asia-Pacific regio uitgeroepen tot de snelst groeiende stablecoin markt. Daarbij hadden ze het over $24 biljoen aan on-chain activiteit. Singapore en Hong Kong springen er daarbij tussenuit.  Maar waarom groeit de regio zo snel? En wat betekent het voor de cryptomarkt? Asia-Pacific is snelst groeiende regio met $24 biljoen stablecoin transacties Circle, het bedrijf achter de populaire USDC stablecoin, heeft de Asia-Pacific regio benoemd als snelst groeiende stablecoin markt. Tijdens het Circle Forum in Singapore liet Yam Ki Chain, vice-president Asia-Pacific van Circle, weten hoe het er tussen juni 2024 en juni 2025 $24 biljoen aan on-chain activitiet te zien was. Dit deelden ze op X: Asia has the highest adoption rate of stablecoins worldwide. At Circle Forum Singapore, we explored how APAC is embracing onchain finance, with $2.4 trillion of activity from June 2024 to June 2025. Yam Ki Chan, VP for APAC and Managing Director for Circle Singapore, expands on… pic.twitter.com/Llj6zMEM1N — Circle (@circle) October 2, 2025 Het cijfer laat zien hoeveel crypto-adoptie er in de regio te vinden is. In het specifiek zijn Singapore en Hong Kong locaties waar grote adoptie te zien is. De landen zijn hiermee de tweede en derde grootste gebruikers van stablecoins ter wereld. De snelle groei is ook te zien aan hoe vaak per maand de stablecoins werden gebruikt. De maandelijkse transacties stegen van minder dan $100 miljoen in begin 2023 naar meer dan $3 miljard in begin 2025. Bedrijven in verschillende sectoren maken steeds meer gebruik van stablecoins. Doordat stablecoins transacties enorm snel en goedkoop kunnen uitvoeren, worden ze steeds populairder. De adoptie ervan onder particuliere gebruikers in Singapore laat zien hoeveel vraag ernaar is. Het laat zien dat de vraag naar stablecoins zich niet alleen beperkt tot financiële markten. Circle heeft aangegeven dat de Asia-Pacific regio centraal is geworden in hun strategie op de lange termijn Het belang van stablecoins voor de cryptomarkt Dit laat zien hoe belangrijk stablecoins zijn voor de groei van de bredere cryptomarkt. Stablecoins bieden een basis voor transacties via blockchains. Doordat de coins vastgepint zijn aan een fiatvaluta, bieden ze voor de meeste gebruikers de makkelijkste manier om de technologie te gebruiken. Sinds stablecoins steeds meer adoptie zijn gaan zien, is de cryptomarkt ook verder gaan groeien. Dit is goed te zien aan blockchains als Ethereum (ETH). Ethereum is het grootste platform voor stablecoins. Sinds de adoptie van stablecoins verder is gegroeid, is Ethereum ook hard gegroeid. Simpel gezegd bieden ze een brug tussen Traditional Finance (TradFi) en Decentralized Finance (DeFi). Ze bieden een simpele opstap voor bedrijven om gebruik te maken van cryptotechnologie. Asia-Pacific is snelst groeiende regio voor stablecoins met $24 biljoen transactievolume

2025/10/03 21:46
