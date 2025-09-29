Anoma is now open for XAN Season 1 airdrops, and the deadline for redemption is October 5th. Di: PANews 2025/09/29 17:22 Condividi

PANews reported on September 29th that Anoma tweeted that eligible users can now claim the first season (S1) of the XAN airdrop, with the deadline being 9:00 UTC on October 5th . The project also stated that the second season (S2) will be launched soon and will be larger in scale, primarily rewarding members who continue to contribute and support the community after the TGE .