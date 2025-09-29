Anoma is now open for XAN Season 1 airdrops, and the deadline for redemption is October 5th.

PANews reported on September 29th that Anoma tweeted that eligible users can now claim the first season (S1) of the XAN airdrop, with the deadline being 9:00 UTC on October 5th . The project also stated that the second season (S2) will be launched soon and will be larger in scale, primarily rewarding members who continue to contribute and support the community after the TGE .
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.