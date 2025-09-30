Anchorage Digital Connects to Solana’s Jupiter Ecosystem, Expanding Institutional DeFi Access

PANews reported on September 30th that Anchorage Digital will integrate Jupiter (an exchange and liquidity aggregator) on Solana into its institutional self-custodial wallet, Porto. Anchorage stated that the integration aims to streamline crypto asset exchange and DeFi processes within Porto and improve Solana liquidity by reducing slippage. CEO Nathan McCauley stated that this move is a key step in building secure, compliant, institutional-grade infrastructure on Solana.
