Analysts Say Pudgy Penguins (PENGU) Price Is Headed for a Rally – Here’s What the Chart Shows

PENGU is gaining traders’ interests again after analysts spotted a chart setup that looks ready for another big move. PENGU price is trading around $0.03304, consolidating after a massive 936% run earlier this year. Two popular analysts on X (formerly Twitter), Nekoz Tek and PatrickH, believe the price action is hinting at a possible breakout
