An address removed liquidity and sold 11 million WLFI in exchange for 521 ETH Di: PANews 2025/09/30 23:20

PANews reported on September 30 that according to Lookonchain , the whale address 0xF4C3 removed 11,000,000 WLFI from the liquidity pool and then sold it for 521 ETH , both worth approximately US$2.15 million.