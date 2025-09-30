Amerikaans banenrapport valt tegen, wat betekent dit voor Bitcoin?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Uit een nieuw Amerikaans banenrapport komt een weinig rooskleurig beeld over de arbeidsmarkt naar boven, wat gaat de Federal Reserve doen en wat betekent het voor Bitcoin (BTC)? Banenrapport valt tegen Uit de nieuwste cijfers van de Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) van het Bureau of Labor Statistics blijkt dat in augustus zowel het aantal nieuwe banen als het aantal vrijwillige baanwisselingen daalde, terwijl het totale aantal vacatures vrijwel stabiel bleef. In augustus zijn er 5,1 miljoen nieuwe werknemers aangenomen, een aanwervingsgraad van 3,2 procent. Daarmee zet de neerwaartse trend van de afgelopen maanden door. Ter vergelijking: in de jaren 2010 lag de aanwervingsgraad nog op hetzelfde niveau terwijl de werkloosheid toen rond de 9 procent schommelde. Dat geeft aan dat bedrijven nu veel terughoudender zijn met het creëren van nieuwe banen, ondanks een aanzienlijk lagere werkloosheid. Dat is ook wat marktcommentator Guy Berger ziet. Hij noemt het een “zwak banenrapport”. A weak JOLTS report. 1/ Hiring and quits fell in August. Hiring on a clear renewed downtrend. pic.twitter.com/HKPQWaAiQ7 — Guy Berger (@EconBerger) September 30, 2025 Werknemers houden vast aan hun baan De quit rate, een belangrijke graadmeter voor het vertrouwen van werknemers om vrijwillig van baan te wisselen, kwam in augustus uit op 1,9 procent. Historisch gezien is dit laag: in de periode 2014–2015 is een vergelijkbaar niveau van vrijwillige opzeggingen pas gemeten bij een werkloosheid van circa 5,7 procent. Dit suggereert dat veel werknemers onzeker zijn over hun vooruitzichten en liever hun huidige baan behouden. Vacatures vlak, ontslagen historisch laag Het aantal openstaande vacatures bleef met 7,2 miljoen vrijwel onveranderd, goed voor 4,3 procent van de totale werkgelegenheid. Sectoraal gezien daalde het aantal vacatures in de bouw (-115.000) en de federale overheid (-61.000). Opvallend is dat het aantal ontslagen en gedwongen beëindigingen met 1,7 miljoen uitzonderlijk laag blijft in historisch perspectief. Werkgevers lijken werknemers liever te behouden ondanks de afkoelende vraag naar nieuwe mensen. Sectorale verschuivingen Afname aan opzeggingen in de horeca (-140.000) en de recreatiesector (-22.000). Stijging van opzeggingen in de bouw (+56.000). Minder ontslagen in de groothandel (-36.000) en bij de federale overheid (-4.000). Hoewel de officiële werkloosheidscijfers stabiel blijven, wijst het JOLTS-rapport op een minder dynamische arbeidsmarkt, waarin werknemers minder snel overstappen en bedrijven terughoudend zijn met het openen van nieuwe functies. Analisten merken op dat de cijfers uit de Current Population Survey (CPS) iets positiever zijn, maar verwachten dat dit verschil zich de komende maanden zal uitvlakken. Wat doet de centrale bank? Als het aantal nieuwe banen structureel afneemt, zijn dit de waarschijnlijke stappen van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank: 1. Eerst kijken naar inflatie Als inflatie nog hoog is, zal de Fed niet meteen versoepelen. Ze kiezen dan voor afwachten, zelfs bij een dalende arbeidsmarkt. Is inflatie al onder controle, dan groeit de kans op een renteverlaging. 2. Beleidssignalen aanpassen De Fed gebruikt forward guidance: de toon in persconferenties en notulen verschuift richting “dovish” (minder streng monetair beleid). Dat kan markten al in beweging zetten, nog vóór de rente effectief omlaag gaat. 3. Renteverlagingen en liquiditeitssteun Als de werkloosheid toeneemt en banengroei zwak blijft, komt er waarschijnlijk een renteverlaging of zelfs nieuwe vormen van liquiditeitsinjectie. Historisch gezien (2010, 2020) leidde dat vaak tot meer kapitaalstromen richting Bitcoin en andere assets buiten het traditionele systeem. Bitcoin Wat betekent dit voor Bitcoin en de cryptomarkt in zijn geheel? Zoals gezegd, wijst een zwakker JOLTS-rapport op afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Voor Bitcoin (en andere risicovolle assets) zijn dit de mogelijke effecten: Rentebeleid en liquiditeit: Als de arbeidsmarkt vertraagt, neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente verlaagt of minder snel nieuwe verhogingen doorvoert. Lagere rentes zorgen vaak voor meer kapitaalstromen richting alternatieve beleggingen zoals Bitcoin. Narratief 'digital gold': Bij tekenen van economische verzwakking zoeken beleggers vaak veilige havens. Bitcoin profiteert dan van zijn reputatie als digitaal goud, vooral als obligatierentes dalen. Korte termijn volatiliteit: Tegelijk kan onzekerheid over de economie zorgen voor schommelingen. Bij een plots zwakke banencijfers kan Bitcoin eerst dalen door "risk-off" sentiment, om daarna te herstellen wanneer de markt renteverlagingen inprijst. 