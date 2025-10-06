A whale that made $93.74 million in profit through the ETH band liquidated the last 10,000 ETH 5 hours ago

PANews reported on October 6th that according to Ember's monitoring, a whale/institution that has profited $93.74 million through ETH swing trading also took profit today: 5 hours ago, they transferred their last 10,000 ETH ($45.05 million) to FalconX. They made $16.33 million from this two-week ETH swing trading: they bought ETH at an average price of $4,256 in late September, then sold 80,835 ETH ($360 million) in batches from October 2nd to date at an average price of $4,458. They have now made $93.74 million in profits from ETH swing trading. After liquidating their ETH, they now hold a whopping 620 million USDC, awaiting the next swing buying opportunity.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.