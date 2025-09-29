A whale held a 3x long position in ASTER on HyperLiquid, earning a floating profit of $4 million. Di: PANews 2025/09/29 16:53 Condividi

PANews reported on September 29 that according to Onchain Lens monitoring, as the price of ASTER tokens once again reached $2, a whale held a 3x leveraged long position in ASTER on the HyperLiquid platform, and its current floating profit has reached $4 million.