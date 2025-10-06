A whale bought 7,311 ETH at an average price of $4,514 and provided lending on Aave. Di: PANews 2025/10/06 08:27 Condividi

PANews reported on October 6th that, according to Onchain Lens data, a whale deposited $33 million into HyperLiquid, purchased 7,311 ETH at $4,514, and provided lending on Aave V3. Currently, the whale holds 38,275 ETH, valued at $172.9 million, and 35.18 WBTC, valued at $4.34 million, stored in multiple wallets.