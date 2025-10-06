A whale bought 7,311 ETH at an average price of $4,514 and provided lending on Aave.

PANews reported on October 6th that, according to Onchain Lens data, a whale deposited $33 million into HyperLiquid, purchased 7,311 ETH at $4,514, and provided lending on Aave V3. Currently, the whale holds 38,275 ETH, valued at $172.9 million, and 35.18 WBTC, valued at $4.34 million, stored in multiple wallets.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.