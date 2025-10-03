A trader invested $68,700 to buy $4 and made a profit of $9.4 million in two days, a return of 135 times.

PANews reported on October 3rd that according to the on-chain data analysis platform Lookonchain, a trader address (0xce5...c07) spent 68 BNB (about 68,700 US dollars) to purchase 63.07 million new Meme coins $4 two days ago.
At present, the value of this investment has soared to US$9.4 million, with a floating profit of over US$9.3 million and a return rate of up to 135 times.
