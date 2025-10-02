A trader chased the rising price of the new coin 2Z and lost $209,000 in 50 minutes

PANews reported on October 2nd that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, a trader with the address BLhQ4...Z2QYy suffered a substantial loss when he chased the high price of the newly launched token 2Z today.
Data shows that the trader bought $499,000 worth of 2Z tokens at an average price of $0.93. However, the price of the token began to fall shortly after the purchase, and the trader ultimately sold out, losing $209,000 in about 50 minutes, a loss rate of 41.8%.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.