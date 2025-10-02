A trader chased the rising price of the new coin 2Z and lost $209,000 in 50 minutes Di: PANews 2025/10/02 22:42 Condividi

PANews reported on October 2nd that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, a trader with the address BLhQ4...Z2QYy suffered a substantial loss when he chased the high price of the newly launched token 2Z today. Data shows that the trader bought $499,000 worth of 2Z tokens at an average price of $0.93. However, the price of the token began to fall shortly after the purchase, and the trader ultimately sold out, losing $209,000 in about 50 minutes, a loss rate of 41.8%.