A trader bought 4 for $3060, with a total profit of about $2 million Di: PANews 2025/10/04 17:40 Condividi

According to a report from Lookonchain on October 4th, address 0x872a purchased 16.86 million 4TOKEN tokens for 3 BNB (approximately $3,060) and later sold 5.12 million 4TOKEN tokens for 110 BNB tokens (approximately $118,700). The user still holds 11.75 million 4TOKEN tokens (approximately $1.88 million), resulting in a cumulative profit of approximately $2 million.