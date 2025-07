Disclaimer Trading Zone Meme+

Il presente Disclaimer Trading Zone Meme+ di MEXC (di seguito denominato "Disclaimer") è rilasciato congiuntamente e costituisce parte integrante della Avvertenza sui rischi di MEXC di MEXC. Partecipando alla Trading Zone Meme+ e ai suoi prodotti ed eventi correlati, confermi di aver consultato i tuoi consulenti legali indipendenti, di aver letto e compreso e di essere pienamente informato delle disposizioni qui contenute.

Il prodotto Trading Zone Meme+ di MEXC (di seguito denominato "Prodotto") è uno strumento specializzato progettato per investitori esperti con una vasta esperienza nel mercato delle criptovalute. Il prodotto comporta rischi notevolmente più elevati rispetto ad altri tipi di prodotti di trading offerti da MEXC. Ad esempio, i token listati sul prodotto sono più volatili delle criptovalute tradizionali, potrebbero essere cancellati più rapidamente e/o più frequentemente delle criptovalute tradizionali e potrebbero essere scarsamente mantenuti rispetto alle criptovalute tradizionali. Si prega di non utilizzare questo servizio e/o di non partecipare a prodotti o servizi correlati se non si è in grado di sostenere l'intero rischio di perdita dell'investimento.

Offrendo il prodotto, MEXC agisce come piattaforma solo per scopi di visualizzazione delle informazioni. Tutti i materiali e le informazioni visualizzate provengono da e sono attribuibili a siti web di terze parti. MEXC non approva o garantisce in alcun modo l'accuratezza e/o la validità di tali informazioni, sia per inferenza che per espressione. Utilizzando il prodotto, ti impegni a svolgere la tua due diligence e ricerca in merito alla tua decisione di investimento e ad aver consultato i tuoi consulenti finanziari, legali o fiscali ove necessario. MEXC e i suoi affiliati non saranno ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni subiti nel corso delle tue attività di investimento.