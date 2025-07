Cosa sono i Meme coin?

Le memecoin sono come l'intrattenimento del mondo delle criptovalute. Nate dalla cultura di internet, dalle barzellette e dai meme, spesso nascono come token giocosi e senza pretese ispirati a qualsiasi cosa. Ad esempio, un'immagine virale di un cane è diventata DOGE , la memecoin più popolare, così come alcuni meme di tendenza su internet come CHILLGUY

Nonostante le loro radici comiche, i meme coin sono famosi per le loro oscillazioni di prezzo e per la loro eccitazione. Sebbene non offrano la stessa utilità o visione a lungo termine di criptovalute consolidate come BTC, il loro fascino risiede nella comunità e nella corsa sfrenata che offrono. Sia che siate qui per i meme o per cogliere la prossima grande novità, i meme coin sono una parte divertente e imprevedibile del panorama delle criptovalute.