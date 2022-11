Introduzione agli ETF con leva

MEXC Leveraged ETF sono un tipo di prodotto derivato che ti offre un'esposizione con leva all'attività sottostante. Come altri token, gli ETF con leva possono essere scambiati sul mercato spot. Ogni azione di ETF con leva rappresenta un paniere di posizioni in derivati. Il prezzo di un ETF con leva si muove insieme alle variazioni di prezzo. Anche se è a leva, non causerà alcuna liquidazione sul tuo conto quando il mercato è volatile. ulteriori informazioni >