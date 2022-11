Scansiona per scaricare per un'esperienza di trading senza interruzioni con l'app MEXC

Benvenuto nel sistema di richiesta online di MEXC Global per le forze dell'ordine, divulghiamo le informazioni dell'utente esclusivamente in conformità con il nostro Accordo per l'utente e le leggi applicabili. Puoi richiedere dati o informazioni a MEXC Global direttamente tramite questo sistema, oppure inviare la richiesta e i documenti di supporto a legal@mexc.com.

Sono un agente delle forze dell'ordine autorizzato o un dipendente governativo che conduce un'indagine, e questa è una richiesta ufficiale.

Avvertenza: Le richieste a MEXC Global attraverso questo sistema possono essere effettuate solo da enti governativi autorizzati a ottenere prove in relazione a procedimenti legali ufficiali in conformità con le leggi applicabili. Le richieste non autorizzate saranno soggette a procedimento giudiziario. Richiedendo l'accesso, riconosci di essere un funzionario governativo che effettua una richiesta in veste ufficiale. Per ulteriori informazioni, consulta le Linee guida per le forze dell'ordine