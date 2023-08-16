Attualmente i futures azionari di MEXC non prevedono commissioni di finanziamento, ovvero non vi sono costi per l'holding.

2) Profitto da una posizione short: vendi 1 azione Tesla (TSLA) a $200 e chiudi a $195. Profitto = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

1) Profitto da una posizione long: acquisti 1 azione Apple (AAPL) a $100 (supponendo che un contratto rappresenti 1 azione) e chiudi a $105. Profitto = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

Formula: PNL = (Prezzo di chiusura - Prezzo di entrata) × Leva finanziaria × Numero di azioni × Direzione (long = +1, short = -1) Esempi: 1) Profitto da una posizione long: acquisti 1 azione Apple (AAPL) a $100 (supponendo che un contratto rappresenti 1 azione) e chiudi a $105. Profitto = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) Profitto da una posizione short: vendi 1 azione Tesla (TSLA) a $200 e chiudi a $195. Profitto = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

È supportata solo la modalità margine isolato.

D5: Quale modalità di margine è supportata per i futures azionari?

D6: Posso fare trading di futures azionari durante la chiusura del mercato?