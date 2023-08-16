Futures azionari di MEXC: azioni statunitensi con criptovalute
Fai trading sui movimenti delle azioni statunitensi utilizzando le criptovalute come margine: zero barriere, massima flessibilità
Caratteristiche principali
Le commissioni di trading più basse
Sperimenta commissioni di trading ultra competitive con maker a partire da 0.00% e taker a partire da 0.00% sulle coppie di futures azionari statunitensi.
Sincronizzato con gli orari di trading degli Stati Uniti
Fai trading in sincronia con il vero mercato azionario statunitense per un'esperienza di trading autentica.
Profondità di mercato leader del settore
La liquidità completa garantisce prezzi stabili durante la volatilità del mercato, riducendo al minimo lo slippage per una migliore esecuzione dei trading
Simile all'esperienza con i futures perpetui
Transizione senza interruzioni: stessa interfaccia e stessa esperienza di trading dei futures perpetui, senza dover imparare niente di nuovo.
FAQ
D1: Come viene addebitato il tasso di finanziamento?
Attualmente i futures azionari di MEXC non prevedono commissioni di finanziamento, ovvero non vi sono costi per l'holding.
D2: Come viene calcolato il PNL?
Formula: PNL = (Prezzo di chiusura - Prezzo di entrata) × Leva finanziaria × Numero di azioni × Direzione (long = +1, short = -1)Esempi:1) Profitto da una posizione long: acquisti 1 azione Apple (AAPL) a $100 (supponendo che un contratto rappresenti 1 azione) e chiudi a $105. Profitto = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Profitto da una posizione short: vendi 1 azione Tesla (TSLA) a $200 e chiudi a $195. Profitto = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
D3: Come viene attivata la liquidazione?
MEXC adotta un meccanismo di gestione del rischio coerente con i principali futures perpetui:1) Il sistema monitora costantemente il tasso di margine di mantenimento.2) Il margine viene calcolato in base al prezzo equo.3) Se il tasso di margine scende al di sotto della soglia di liquidazione preimpostata, il sistema avvierà automaticamente la liquidazione per limitare le potenziali perdite.
D4: Come viene determinato il prezzo equo per i futures azionari?
Il prezzo equo si basa sull'ultimo prezzo di transazione del titolo azionario statunitense sottostante.
D5: Quale modalità di margine è supportata per i futures azionari?
È supportata solo la modalità margine isolato.
D6: Posso fare trading di futures azionari durante la chiusura del mercato?
Durante i periodi di chiusura, gli utenti possono annullare gli ordini non eseguiti e aggiungere margine, ma non possono effettuare nuovi ordini o chiudere posizioni esistenti. Per evitare potenziali perdite dovute alla volatilità dei prezzi, consigliamo di chiudere le posizioni prima della chiusura del mercato. Gli orari di trading sono in linea con quelli del NYSE e del NASDAQ, inclusi i giorni festivi.
D7: I futures azionari supportano la leva finanziaria?
I Futures azionari di MEXC supportano una leva finanziaria fino a 5x. Il trading con leva finanziaria aumenta sia i potenziali profitti che i rischi, inclusa la possibilità di liquidazione o saldo negativo. Consigliamo agli utenti di prestare attenzione nella selezione del livello di leva finanziaria.
D8: Come vengono gestite le posizioni durante gli stock split o i reverse split?
In caso di frazionamenti azionari, reverse split o aggiustamenti dei dividendi, la piattaforma avvierà il regolamento anticipato delle posizioni aperte per prevenire una volatilità inaspettata. Il trading riprenderà normalmente dopo il regolamento. Gli utenti sono invitati a monitorare gli annunci ufficiali per eventuali aggiornamenti.