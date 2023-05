Cosa sono EDU ? I futures EDU sono contratti legali per l'acquisto o la vendita di EDU in una data futura. EDU futures è una rappresentazione contrattuale speciale della EDU esistente e il regolamento effettivo di EDU (o contanti) avverrà in futuro - quando il contratto viene esercitato I futures EDU sono spesso usati per proteggersi dalle variazioni di prezzo di EDU stesso. D'altra parte, consentono agli investitori di speculare sull'andamento sottostante dell'asset. Per dirla semplicemente, puoi acquistare (acquistare long) EDU futures se ti aspetti che il prezzo della criptovaluta salga e quando pensi che il prezzo scenderà, prendi una posizione short (acquista short) per ridurre l'impatto di perdite. Per saperne di più su Futures, guarda il nostro breve video educativo: Registrati ora

Come fare trading (comprare) EDU Futures? 1 La creazione di un account MEXC gratuito è il gateway più semplice per il trading di vari asset crittografici come i futures. Avrai bisogno di meno di un minuto per creare un account e passare KYC (verifica identificazione).

Iscriviti tramite il sito Web MEXC utilizzando il tuo indirizzo email

Iscriviti tramite il sito Web MEXC utilizzando il tuo numero di cellulare 2 Dopo esserti registrato e aver superato la verifica KYC, segui questi semplici passaggi per aprire il tuo conto Futures ed eseguire operazioni su futures: 1. Apri un conto di trading Futures qui

2. Deposita fondi in USDT tramite P2P o Credito istantaneo o Acquisto con carta Tutorial MEXC Come acquistare criptovalute con Visa/MasterCard? Come acquistare criptovalute tramite MEXC P2P? 3. Trasferisci gli asset dal portafoglio spot o fiat al conto futures appena aperto tramite portafoglio 4. Seleziona il tuo contratto futures EDU . Ci sono due tipi di contratti futures crypto disponibili su MEXC: Futures USDT-M e Futures COIN-M. Ad esempio, se desideri negoziare contratti perpetui USDT EDU , seleziona Futures USDT-M. Per EDU contratti a margine di monete in USD, seleziona Futures COIN-M 5. Seleziona la leva che preferisci per il contratto future EDU . MEXC supporta una leva fino a 200x! 6. Effettua ordini in base ai vari tipi di ordine disponibili su MEXC Futures. Gli utenti principianti possono selezionare un ordine buy-limit o buy-market per il loro primo contratto futures EDU

Perché fare trading di futures EDU? Inutile tenere EDU stesso I possessori non di EDU possono speculare sul prezzo di EDU e realizzare profitti rapidi senza acquistare l'asset stesso. Puoi aprire una posizione in un contratto future EDU con USDT e tutti i profitti realizzati saranno liquidati in USDT. Leva personalizzata Ottieni profitti significativi tramite EDU pagando solo una frazione del suo costo totale. Con la leva finanziaria, puoi monitorare e fare trading su piccoli movimenti di prezzo per creare profitti che giustificano il tuo tempo e il tuo impegno. Mercato ad alta liquidità I mercati dei futures EDU hanno un'elevata liquidità, con migliaia di miliardi di dollari di volume di scambi. Un mercato liquido e sostenibile è meno rischioso perché i partecipanti possono aprire e chiudere facilmente le operazioni con un basso slippage. Diversificazione del portafoglio di criptovalute Diversifica le strategie di trading per generare maggiori profitti. Gli utenti possono utilizzare sofisticate strategie di trading come vendite allo scoperto, arbitraggio, scambio di coppie, ecc.

Perché scegliere MEXC Futures per il trading? L'utilizzo di una piattaforma sostenibile per il trading di futures svolge un ruolo importante nell'esecuzione di operazioni di successo e nel godimento di un reddito più elevato. MEXC ha oltre 4 anni di esperienza in prodotti e operazioni futures, classificandosi al 1° posto nella liquidità globale. Noi forniamo: Leva da 1 a 200 volte che può essere regolata liberamente, supporta posizioni short e long, la leva può essere regolata in qualsiasi momento

Architettura di sistema multi-tier e multi-cluster, con tecnologia del motore corrispondente fino a 1,4 milioni di ordini/secondo

Prezzi ragionevoli e trasparenti, ampie profondità di negoziazione con un gearing omogeneo, gestione agevole in condizioni di mercato estreme per evitare liquidazioni accidentali