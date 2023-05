Futures Trading Disclaimer

La negoziazione di contratti futures ei prezzi sono soggetti a rischi di mercato elevati e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio. Si consiglia di consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini di utilizzo e Avvertenza sui rischi. Si noti inoltre che i dati relativi alla suddetta criptovaluta presentati qui (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Ti vengono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile per l'affidabilità e l'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.