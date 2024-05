Cosa sono i Futures EDU?

I futures EDU sono contratti legali per l'acquisto o la vendita di EDU in una data futura.

EDU futures è una rappresentazione contrattuale speciale della EDU esistente e il regolamento effettivo di EDU (o contanti) avverrà in futuro - quando il contratto viene esercitato

I futures EDU sono spesso usati per proteggersi dalle variazioni di prezzo di EDU stesso. D'altra parte, consentono agli investitori di speculare sull'andamento sottostante dell'asset. Per dirla semplicemente, puoi acquistare (acquistare long) EDU futures se ti aspetti che il prezzo della criptovaluta salga e quando pensi che il prezzo scenderà, prendi una posizione short (acquista short) per ridurre l'impatto di perdite.