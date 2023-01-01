Regole dell'evento

1. Questo evento è riservato agli utenti appositamente invitati che hanno ricevuto e-mail ufficiali dell'evento o altre notifiche da MEXC.

2. I depositi netti dei conti futures devono soddisfare le condizioni dell'evento per almeno due giorni. Importo di deposito valido nel conto futures = Importo di afflusso durante il periodo dell'evento - Importo di deflusso durante il periodo dell'evento.

3. Il completamento del volume di trading di futures specificato in un singolo giorno è considerato un check-in riuscito. Dopo aver completato il check-in per il giorno, puoi aggiornare il tuo check-in il giorno successivo e continuare a effettuare check-in. Gli aggiornamenti vengono aggiornati in base al fuso orario UTC+8. I check-in continui su più giorni accumuleranno giorni di check-in consecutivi. I premi saranno distribuiti in base al numero più alto di giorni di check-in consecutivi accumulati durante il periodo dell'evento e non possono essere accumulati.

4. I premi degli incentivi di trading verranno calcolati in base al volume di trading di futures con commissioni di trading > 0 durante il periodo dell'evento. Il trading di criptovalute non è limitato e i premi verranno distribuiti in base al livello più alto che hai diritto a ricevere.

5. I premi dell'evento verranno distribuiti sotto forma di bonus sul conto futures entro 3 giorni lavorativi dalla fine dell'evento. Il bonus ha una validità di 7 giorni.

6. MEXC si riserva il diritto di squalificare dall'evento i partecipanti che intraprendono attività disoneste o abusive durante il periodo dell'evento. Queste attività includono la registrazione in blocco di account per guadagnare bonus aggiuntivi e qualsiasi altra attività associata a scopi illegali, fraudolenti o dannosi, come spam dannosi o imbrogli.

7. MEXC si riserva il diritto di modificare l'evento o le sue regole in qualsiasi momento. In caso di modifiche non verrà fornita alcuna ulteriore comunicazione.

8. MEXC si riserva i diritti di interpretazione finale per questo evento. In caso di domande, contatta il Servizio Clienti.