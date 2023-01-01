countdown-iconL'evento termina tra
Partecipanti 0

  • L'evento inizia

    1970-01-01 08:00

  • L'evento termina

    1970-01-01 08:00

  • Distribuzione dei premi

    10 giorni lavorativi dopo la fine dell'evento

  • Possono registrarsi a questo evento solo gli utenti che non hanno completato il loro primo trading di futures.

Scarta la magia del Natale in ogni pacco!

Ogni 0 punti ti dà la possibilità di sbloccare una scatola di Natale con fantastici premi!

lottery-result-coin
I miei punti--
          Sfida di progresso per i nuovi arrivati
          Leaderboard di Natale
          Punti a volontà ogni giorno, ogni settimana!
          Completa le attività designate durante il periodo dell'evento per guadagnare punti!
          0Punti
          Registrati all'evento
          0Punti
          Deposita ≥ 0 USDT entro sette giorni dalla registrazione
          0Punti
          Completa il tuo primo trading di futures
          Attività settimanali

          Giorni di trading di futures questa settimana

          - -

          Volume di trading di futures questa settimana

          - -

          Punti stim. questa settimana

          - -

          Ultimo aggiornamento: -- Ogni settimana verrà automaticamente distribuito solo il premio con il punteggio più alto tra le attività settimanali completate.

          Termini e Condizioni

          1. Gli utenti devono registrarsi all'evento per poter ricevere i premi.

          2. Nel calcolo sono inclusi solo i depositi on-chain, fiat e P2P.

          3. Saranno conteggiati solo i volumi di trading di futures con commissioni >0 (esclusi i futures stablecoin come USDC/USDT). Tutte le statistiche di trading saranno basate sul fuso orario UTC+8.

          4. Gli account secondari, i market maker e gli account istituzionali non sono idonei a partecipare.

          5. I premi saranno esaminati e distribuiti entro 10 giorni lavorativi dalla fine dell'evento. Per i premi fisici, il nostro team del servizio clienti contatterà direttamente i vincitori per organizzare la consegna.

          6. Prima di utilizzare i bonus, consulta le Istruzioni per il bonus futures.

          7. I partecipanti devono attenersi rigorosamente ai termini di servizio. MEXC si riserva il diritto di squalificare gli utenti sospettati di wash trading, registrazioni di account in blocco, self-trading o manipolazione del mercato durante l'evento.

          8. MEXC si riserva il diritto di modificare i termini di questo evento senza preavviso.

          9. MEXC si riserva il diritto di interpretazione finale di questo evento. Per qualsiasi domanda, contatta il servizio clienti.

          footer