Termini e Condizioni
1. Gli utenti devono registrarsi all'evento per poter ricevere i premi.
2. Nel calcolo sono inclusi solo i depositi on-chain, fiat e P2P.
3. Saranno conteggiati solo i volumi di trading di futures con commissioni >0 (esclusi i futures stablecoin come USDC/USDT). Tutte le statistiche di trading saranno basate sul fuso orario UTC+8.
4. Gli account secondari, i market maker e gli account istituzionali non sono idonei a partecipare.
5. I premi saranno esaminati e distribuiti entro 10 giorni lavorativi dalla fine dell'evento. Per i premi fisici, il nostro team del servizio clienti contatterà direttamente i vincitori per organizzare la consegna.
6. Prima di utilizzare i bonus, consulta le Istruzioni per il bonus futures.
7. I partecipanti devono attenersi rigorosamente ai termini di servizio. MEXC si riserva il diritto di squalificare gli utenti sospettati di wash trading, registrazioni di account in blocco, self-trading o manipolazione del mercato durante l'evento.
8. MEXC si riserva il diritto di modificare i termini di questo evento senza preavviso.
9. MEXC si riserva il diritto di interpretazione finale di questo evento. Per qualsiasi domanda, contatta il servizio clienti.