Esempio 1: Il volume di trading di futures di Mask in un giorno dell'evento è di 80.000.000 USDT, e si è classificato al primo posto per volume di trading in quel giorno. Supponendo che il montepremi totale sbloccato sia di 1.000.000 USDT e che i giorni di trading dell'evento siano 14, il premio bonus dell'evento che riceverà sarà: Totale montepremi 1.000.000 * 5% /14 giorni *15% *2 = 5,537 USDT.<br/>Esempio 2: Il volume di trading di futures di Mask in un giorno dell'evento è di 25.000.000 USDT, e si è classificato al 1° posto per volume di trading in quel giorno. Supponendo che non abbia soddisfatto il requisito minimo di volume di trading di 40.000.000 USDT per il premio del 1° posto, ma abbia soddisfatto il requisito minimo di volume di trading di 25.000.000 USDT per il premio del 3° posto, riceverà il premio del 3° posto.

Richiedi airdrop gratuito Richiedi una posizione del valore di -- USDT: premi limitati, in base all'ordine di arrivo! Coppie di trading supportate: -- Perché scegliere MEXC Futures Perché scegliere MEXC Futures Il maggior numero di token più gettonati a livello globale Offriamo i listing più rapidi, la più ampia varietà di token più gettonati di futures e una leva finanziaria regolabile fino a 200x. N. 1 per liquidità a livello globale Oltre il 90% delle coppie di trading offre la massima liquidità, garantendo stabilità in condizioni di mercato estreme per evitare liquidazioni inaspettate. Le commissioni più basse sul mercato Approfitta delle commissioni futures più basse del mercato: 0.000% maker e 0.000% taker FAQ FAQ Come funziona l'evento di posizione airdrop? Come posso verificare la mia posizione richiesta? Come posso utilizzare la posizione airdrop richiesta? Regole dell'evento Regole dell'evento 1. Questa posizione di airdrop è disponibile solo per gli utenti appositamente invitati dai funzionari di MEXC. 2. Ogni utente può richiedere la posizione airdrop gratuitamente solo una volta. Broker, utenti istituzionali e account secondari non sono idonei a partecipare a questo evento. 3. Tutti i partecipanti devono attenersi rigorosamente ai termini di servizio di MEXC. MEXC si riserva il diritto di squalificare dall'evento i partecipanti che si impegnano in attività disoneste o abusive durante il periodo dell'evento. 4. MEXC si riserva il diritto di modificare i termini di questo evento senza preavviso.