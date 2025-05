XBT

$XBT is a Memecoin that's synonymous with Bitcoin's historic legacy. The ticker XBT was the ISO standard for Bitcoin used by many major exchanges. We pay homage to this tradition while building something new.

NomeXBT

ClassificaNo.

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima0

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico,

Prezzo più basso,

Blockchain pubblicaSOL

Introduzione$XBT is a Memecoin that's synonymous with Bitcoin's historic legacy. The ticker XBT was the ISO standard for Bitcoin used by many major exchanges. We pay homage to this tradition while building something new.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da e non devono essere considerati come consigli di investimento.