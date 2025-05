WAV

WaveWorld is the first blockchain platform uniting GameFi, DeFi, and AI smart trading on Sui & MOVE. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, it bridges Web2 & Web3 users for seamless gaming, trading, and DeFi—no extra apps needed! The fastest, simplest, and most secure platform to trade any token on any DEXs on Sui, Aptos and Movement.

NomeWAV

ClassificaNo.

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima0

Fornitura totale1,000,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico,

Prezzo più basso,

Blockchain pubblicaSUI

IntroduzioneWaveWorld is the first blockchain platform uniting GameFi, DeFi, and AI smart trading on Sui & MOVE. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, it bridges Web2 & Web3 users for seamless gaming, trading, and DeFi—no extra apps needed! The fastest, simplest, and most secure platform to trade any token on any DEXs on Sui, Aptos and Movement.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da e non devono essere considerati come consigli di investimento.