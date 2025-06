TNK

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

NomeTNK

ClassificaNo.1208

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)3.41%

Fornitura in circolazione21,000,000

Fornitura massima21,000,000

Fornitura totale21,000,000

Tasso di circolazione1%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico7.911982442698248,2023-12-16

Prezzo più basso0.002123294088625495,2024-04-14

Blockchain pubblicaBRC20

Settore

Social media

